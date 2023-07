Campanha Coração Azul promove ações para o combate ao tráfico de pessoas

Especialistas, pesquisadores e representantes de organizações públicas e privadas participam, no mês de julho, de uma série de ações voltadas à conscientização, formação de pessoas e debates sobre melhorias de atendimento relacionadas às vítimas do tráfico de pessoas. Nas cidades de Foz do Iguaçu e Toledo haverá intervenções urbanas na Ponte Internacional da Amizade, Aeroporto e Feirinha da JK (Foz do Iguaçu).

Em ambas as cidades também haverá a formação de agentes, quando representantes do Ministério da Justiça, junto a profissionais que atuam com a temática, reúnem-se para debater este problema mundial, que vem sendo agravado pelas crises humanitárias que atingem diversos países. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o tráfico de pessoas ocorre para fins de exploração da força de trabalho, exploração sexual, atividades criminais, casamentos forçados, tráfico de órgãos e venda de bebês, dentre outros.

Um dos pontos mais importantes da Campanha que acontece no Oeste do estado é o “IX Seminário Internacional da Tríplice Fronteira – Tráfico de Pessoas, formação de agentes”, evento que será realizado no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, em Foz do Iguaçu, no dia 28 de julho. Na programação, as temáticas abordadas envolvem conceitos gerais, características, complexidades e modalidades do tráfico humano, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com a representante do Ministério da Justiça Marina Bernardes, o atendimento do Núcleo de Migração da Polícia Federal na Ponte da Amizade e as perspectivas de ação e encaminhamentos para o combate a esta modalidade de crime.

O representante da Cáritas, Padre Sérgio Bertotti, explica que desde 2015 as ações relacionadas à conscientização quanto ao tráfico de pessoas foram intensificadas por meio do envolvimento de diversos parceiros. “Neste ano daremos prioridade para a formação de agentes da área da segurança, saúde e assistência. Com os eventos e intervenções, que acontecem em Foz e neste ano também em Toledo, vamos fortalecer ainda mais nossa atuação. Agradecemos sempre a Itaipu Binacional por patrocinar estes seminários, o que ajuda toda a rede de prevenção ao crime”.

O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF), que é uma das instituições organizadoras do evento, Luciano Stremel Barros, destaca:

“Esperamos com o Seminário integrar as autoridades tanto do Judiciário, Ministério Público, órgãos de acolhimento e sociedade civil para tentarmos de alguma forma atender a essa problemática nos 3 grandes eixos: da prevenção, do acolhimento às vítimas e também na responsabilização dos grupos criminais”.

O patrocínio das ações é da Itaipu Binacional.