Cantor debocha de incêndio da Boate Kiss e vira alvo de críticas

Cantor fez brincadeira de extremo mau gosto / Redes Sociais/ Reprodução

Vocalista da banda Dubai, Ícaro Trindade, debochou do incêndio da Boate Kiss durante um evento realizado em Roraima. A brincadeira de péssimo gosto gerou má repercussão e ele fez vídeo se desculpando posteriormente.

Segundo o site Ricmais, durante apresentação pirotécnica, ele teria dito "alô, Boate Kiss", em uma clara alusão a uma das maiores tragédias do país, que deixou 242 mortos em janeiro de 2013, em Santa Maria, no RS.

O momento foi gravado pelos presentes e repercutiu de forma muito negativa nas redes sociais, causando a indignação de internautas. “A banda Dubai realmente passou dos limites ao brincar com uma tragédia enorme como a da boate Kiss, aonde várias vidas foram perdidas”, escreveu um internauta.

O evento em questão era a celebração do aniversário da influencer Juliana Aguiar e, após o ocorrido, o dono da banda se manifestou nas redes sociais.

“Foi uma brincadeira do vocalista. Quero pedir, em nome da banda, as sinceras desculpas” disse ele, segundo o Ricmais, acrescentando que, como proprietário do grupo, se sentiu no dever de explicar o que ocorreu. “Realmente foi uma brincadeira sem graça”, afirmou.

Ícaro Trindade, também divulgou uma nota pedindo desculpas: “Fica aqui o meu reconhecimento pelo erro que EU cometi! De forma alguma a intenção foi essa, mas saiu no calor do momento! Declaro também que a banda em si não tem culpa do erro que EU cometi. Meus sinceros pedidos de desculpas a todos”.

Segundo o site CityRoma, a influencer, que fazia aniversário, se manifestou afirmando que o comentário do artista foi realmente "infeliz e desrespeitoso", mas que no momento, ela não havia se atentado ao que ele havia dito.

"Meus amigos que agravaram o vídeo não tiveram culpa porque eles estavam gravando o, parabéns. Então infelizmente, foi o comentário que o cantor soltou. Para uns, passou despercebido, para outros, não. Mas, como falei, ficou muito mais nítido nos vídeos. Eu repostei todos os stories. Não acompanhei todos os áudios e quando acordei tinha muita gente falando, criticando, com razão, porque foi muito horrível o que ele falou."