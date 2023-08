Cantor e compositor MC Marcinho morre no Rio aos 45 anos

O cantor e compositor Marcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho, morreu na manhã deste sábado (26), segundo o Hospital Copa D'Or, onde estava internado. A morte do artista de 45 anos ocorreu às 9h10 da manhã, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, diz nota à imprensa assinada pelo diretor médico do hospital, Marcelo London.

O estado de saúde do cantor tinha se deteriorado nos últimos dias, e sua família e equipe haviam feito uma campanha de doação de sangue para ele nesta semana e pedido orações aos fãs e admiradores. Ele estava internado desde 27 de junho no Copa D'Or e aguardava um transplante de coração.

Por conta da gravidade de sua cardiopatia, MC Marcinho foi submetido a um implante de coração artificial em 13 de julho, e também já respirava com ajuda de aparelhos há pelo menos um mês.

Conhecido como príncipe do funk, o cantor é uma figura emblemática do ritmo no Brasil. MC Marcinho nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e era considerado um dos principais nomes do funk melody.

Entre seus grandes hits estão Glamourosa e Rap do Solitário. Somente neste mês, o cantor teve mais de 1 milhão de ouvintes na plataforma de streaming de músicas e áudios Spotify.