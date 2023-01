Frente fria avança e chuva forte deve marcar a primeira segunda-feira de 2023

Portal do MS

Nuvens carregadas e chuva forte devem marcar a primeira segunda-feira do ano em Mato Grosso do Sul.

Conforme previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro), uma nova frente fria vai favorecer a formação de chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente nos municípios das regiões central, sul/sudeste e nordeste do Estado.

A combinação de chuva e nebulosidade deve amenizar a sensação de abafamento, e as temperaturas máximas devem permanecer abaixo de 30°C na maior parte do Estado, exceto nas regiões sudoeste e pantaneira onde os termômetros podem chegar aos 33°C.

De acordo com o Cemtec, os ventos atuam do quadrante norte, com valores entre 40-60 km/h que localmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

Chuvas de janeiro

Prognóstico de precipitação do Cemtec, indica que pelo menos até o dia 12 de janeiro, os acumulados de chuva tendem a ser bem significativos no Estado, ficando acima de 150 mm.

Os maiores acumulados estão previstos para os municípios que ficam nas regiões centro-norte e nordeste, que podem ter acumulados acima de 200 mm.