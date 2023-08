Helicóptero com funcionário da Funai desaparece no Pará

Um helicóptero que partiu da aldeia indígena Maritepu, no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no Pará, desapareceu nesta quarta-feira (16) com três pessoas a bordo da aeronave.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) confirmou que estavam na aeronave o engenheiro da Fundação José Francisco Vieira, o tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas e o mecânico Gabriel, que viajaram para realização de uma inspeção na pista de pouso do parque onde partiram.

Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ligada ao Ministério da Saúde, a equipe decolou do polo base Bona, na Aldeia Maritepu, às 12h, e deveria ter pousado em Macapá, no Amapá, às 14h, porém, nunca chegou ao destino final.

As autoridades agora realizam buscas na região pela aeronave.