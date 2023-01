Homem se pendura em cabos para ajudar motorista

Homem ficou pendurado em cabos / Reprodução/TV Anhanguera

Balseiro Bruno Henrique Ferreira Fernandes, de 24 anos, se pendurou em cabos de aço para conseguir ajudar um motorista de caminhão, que ficou preso no Rio Bagagem, em Niquelândia, no norte de Goiás.

O caso inusitado de salvamento ocorreu na última sexta-feira (13) e foi divulgado pelo Metrópoles.

O veículo ficou parcialmente submerso. O rapaz que tentava ajudar foi filmado no momento em que estava atravessando as águas pelos fios, com uma forte correnteza em baixo.

Ele se arriscou para que o veículo, carregado com gado, não afundasse. No momento em que tentava embarcar na balsa para atravessar o rio, o caminhão acabou ficando com a parte traseira submersa.

Tanto o motorista, quanto os animais que estavam no veículo, escaparam da situação sem ferimentos.