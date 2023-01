Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, morre aos 68 anos

Ídolo do Vasco morreu neste domingo / Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Morreu, na manhã deste domingo (8), Roberto Dinamite, ex-atacante e ídolo do Vasco da Gama. Ele tinha 68 anos e lutava contra um câncer de intestino.

O ex-jogador foi diagnosticado com a doença em dezembro de 2022. Conforme o Metrópoles, Dinamite chegou a passar por uma cirurgia não invasiva e realizava sessões de quimioterapia.

Roberto Dinamite nasceu em 13 de abril de 1954 e foi jogador do Vasco durante as décadas de 1970, 1980 e 1990. Fora do futebol, teve uma carreira na política, com cinco mandatos como deputado estadual.