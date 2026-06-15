Jovem ainda apresentava sinais vitais após queda sem corda em salto radical, diz enfermeira

Morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, chocou o país neste fim de semana / Redes sociais/Reprodução

A jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que morreu após cair de aproximadamente 40 metros durante uma atividade de rope jump em Limeira (SP), ainda apresentava pulsação quando recebeu os primeiros socorros no local do acidente.

Segundo a enfermeira Rayza Dias, que estava no local como visitante e ajudou no atendimento, a jovem apresentava sinais vitais bastante fracos logo após a queda. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, a profissional contou que tentou tranquilizar Maria Eduarda durante o socorro.

“Vi que ela estava com respiração ofegante, a pupila, infelizmente, estava dilatada, a pulsação bem fraca, mas ela ainda tinha pulsação. Eu ainda conversei com ela. Tenho mania de brincar e falar que ninguém morre no meu plantão, e falei pra ela: ‘Duda, ninguém morre no meu plantão’”, relatou a enfermeira.

Rayza também afirmou que enfrentou dificuldades para chegar até a vítima devido ao terreno íngreme do local. “Eu ralei toda a minha mão porque lá é uma ribanceira e tem só uma corda para a gente descer”, disse.

O acidente aconteceu na chamada Ponte do Esqueleto, no último sábado (13). Vídeos registrados por pessoas próximas mostram o momento em que Maria Eduarda foi lançada sem estar presa à corda de segurança durante a prática do esporte radical.

Três funcionários responsáveis pela atividade foram presos, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.