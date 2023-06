Jovem de 18 anos morre após entrada de superbactéria por acne no rosto

Redes Sociais

Estudante de biomedicina, Dâmilly Beatriz da Graça, de 18 anos, morreu por complicações causadas por uma superbactéria em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no início desta semana.

As informações são do g1 e segundo o portal o microrganismo entrou no corpo através de uma acne do rosto.

A mãe dela, Daniela Veiga, emitiu nota nas redes sociais e afirmou sobre a superbactéria, porém o Hospital Santa Isabel, onde a jovem recebeu atendimento e que tem o prontuário médico, mesmo autorizado pela família, ainda não confirmou a causa da morte da jovem.

Através da assessoria, a unidade também disse que não tem previsão para passar a informação."Minha filha foi atingida por uma bactéria agressiva e de difícil reversão (Staphylococcus aureus). Gerou uma infecção generalizada e ocasionou falência múltipla dos órgãos", escreveu. A bactéria costuma ser encontrada na pele e pode se agravar quando ocorre algum tipo de ferimento, segundo a infectologista Sabrina Sabino.

"Ela entra em nossa circulação e faz com que a gente desenvolva uma síndrome chamada sepse, que faz diversas alterações inflamatórias no nosso corpo podendo ser extremamente grave", disse.

Além disso, a especialista explica que a bactéria é potencialmente grave, mas que a grande maioria da população possui ela no corpo sem sofrer qualquer reação.

Ainda segundo o site, a morte ocorreu no fim da tarde de segunda-feira, dia 12. Segundo a mãe da jovem, a estudante procurou atendimento médico no primeiro fim de semana de junho, por causa de dor no pescoço. Na ocasião, recebeu medicação e foi liberada.

No sábado, dia 10, as dores continuavam iguais. No dia seguinte, domingo, dia 11, um dia antes de Dâmilly perder a vida, a jovem acordou com rosto bastante inchado. Foi quando voltou ao hospital e se avaliou a necessidade de uma vaga em Unidade de terapia Intensiva (UTI).

Em nota, a instituição lamentou a perda da estudante.