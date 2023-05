Justiça determina que Ibama devolva capivara Filó a influencer

Capivara Filó fica com Agenor até o fim do processo / Divulgação

A Justiça Federal determinou que o Ibama devolva a capivara Filó ao influencer Agenor Tupinambá. A polêmica tomou as redes sociais e a decisão emitida na madrugada deste domingo (30) é válida até que seja concluído o processo judicial.

Conforme o Metrópoles, no despacho, o juiz Márcio André Lopes Cavalcante ressalta que “não é Filó que mora na casa de Agenor”, mas “o autor que vive na floresta”. Disse o magistrado do TRF-1 na tutela provisória de urgência:

“Determino que o Ibama seja compelido a fazer a entrega do animal ao autor imediatamente. Fica autorizado o transporte de Filó, pelo requerente, para que retorne ao seu habitat natural. Desde que se comprove que esse transporte se fará com os meios seguros e adequados, o que deverá ser atestado por Médico Veterinário e/ou Biólogo”.

Emocionado, Agenor Tupinambá comemorou a decisão: “A vitória é de cada um que lutou por essa causa. A vitória é nossa”.

Os advogados que defendem Agenor entraram com um mandado de segurança para tentar devolver a capivara ao influenciador. De acordo com vídeos divulgados pela parlamentar, eles tiveram dificuldade em conseguir acesso ao Ibama. Pelas redes sociais, ela convocou uma manifestação que reuniu centenas de pessoas na frente do Ibama.