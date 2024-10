Lula sofre acidente e cancela viagem à Rússia

Presidente Lula / Fabio Rodrigues-Pozzebom - Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico em Brasília no sábado (19) e teve um ferimento na cabeça. Por isso, não vai mais embarcar à Rússia, conforme sua agenda.

Lula embarcaria na tarde deste domingo (20) para participar da Cúpula do Brics nesta semana por videoconferência.

Segundo o boletim médico divulgado neste domingo e publicado pelo g1, Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês da capital com um "ferimento corto-contuso em região occipital" – ou seja, um corte na nuca.

Os médicos avaliaram que o caso não é grave. Mas, por precaução, o cardiologista Roberto Kalil Filho orientou Lula a não fazer viagens de longa duração.

A TV Globo apurou que Lula precisou levar pontos no ferimento, mas foi liberado após o curativo para retornar ao Palácio da Alvorada.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital", diz o boletim assinado pelos diretores do hospital Rafael Gadia e Luiza Dib.

“Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio", segue o boletim do Sírio-Libanês.