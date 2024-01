Maior navio de Cruzeiro parte para sua primeira viagem neste sábado

G1

O Icon of The Seas, maior navio de cruzeiro do mundo, partirá para a sua primeira viagem neste sábado (27).

Com 365 metros de comprimento, ele é 5 vezes maior que o Titanic e tem o craque Messi como "embaixador" — o jogador participou de uma pré-viagem, para convidados, que terminou na última sexta.

Segundo o G1, a jornada inaugural vai durar 7 noites, partindo de Miami, nos Estados Unidos, às 19h (pelo horário de Brasília). O navio vai passar por alguns destinos no Caribe até chegar à ilha particular da Royal Caribbean, dona da embarcação, nas Bahamas.

Os ingressos (todos esgotados) custaram de R$ 10 mil a R$ 360 mil por passageiro – os preços variam de acordo com o nível da cabine e a posição dela no navio.

Os pacotes mais baratos para partidas em fevereiro já estão esgotados. Até meados de janeiro ainda era possível comprar ingressos de R$ 12 mil para viajar no navio no mês que vem e se hospedar em cabines com varandas e vista para o mar.