Marinha do Brasil abre inscrições para concurso público com 10 vagas

Fernando Frazão/ Agência Brasil

A Marinha do Brasil abriu concurso público para ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada (CP-QTPA/2020). O edital foi publicado na sexta-feira, dia 2.

Segundo o g1, o concurso destina-se a preparar e capacitar os candidatos aprovados para atuarem na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares.

São 4 vagas para a área técnica de eletroeletrônica, distribuídas entre as especialidades de sistemas de controle e eletricidade.

Outras 6 vagas são para a área técnica de mecânica, distribuídas entre as especialidades de máquinas, propulsão e motores. Do total de ofertas, duas são reservadas aos negros.

Os candidatos, somente do sexo masculino, devem ter mais de 18 anos e 25 anos, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, além de curso técnico de nível médio relativo à área.

Para a área de eletroeletrônica serão aceitas formações técnicas em Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica e Mecatrônica.

Para mecânica, as titulações aceitas são Eletromecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica e Refrigeração e Climatização.

As inscrições devem ser feitas de 24 de julho a 20 de agosto pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa é de R$ 75.

Ainda conforme o g1, o concurso terá prova escrita objetiva, redação, verificação de dados biográficos, câmara hiperbárica, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos, procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.

Os aprovados deverão se apresentar no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, para o início do Curso de Formação de Sargentos do QTPA (C-FSG-QTPA).