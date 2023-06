Marinha resgata cinco tripulantes de embarcação que naufragou em SC

Buscas começaram na noite de sexta-feira / Foto: Divulgação/Safadi Seif

A Marinha do Brasil informou que foram resgatados cinco tripulantes da embarcação pesqueira BP Safadi Seif que naufragou na sexta-feira (16), a cerca de 40 quilômetros (km) de Garopaba, no litoral de Santa Catarina. Em nota divulgada na noite de sábado (17), a Marinha informa que os cinco sobreviventes foram encontrados em “bom estado de saúde”. Três pessoas ainda seguem desaparecidas.

Os tripulantes foram encontrados por volta das 22h pela embarcação Thor Frigg, um navio rebocador que patrulhava a área, a 180 km da costa e que navegava sob coordenação de buscas pelo Salvamar Sul.

Segundo o 5º Distrito Naval, as buscas começaram na noite de sexta-feira e continuam no local. A Capitania dos Portos de Santa Catarina vai instaurar inquérito administrativo, com prazo de 90 dias de conclusão, para apurar as possíveis causas e responsáveis.

Uma coletiva de imprensa foi marcada para as 11h30 deste domingo para detalhar o resgate e a continuidade das buscas.

“A MB [Marinha do Brasil] continua mantendo esforços nas buscas pelos outros três desaparecidos”, diz a nota.