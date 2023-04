Mega-Sena acumula e pode pagar 60 milhões no próximo sábado,29

As dezenas sorteadas em, 26, foram 10 18 - 41 - 49 - 53 - 59

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas do concurso 2.586 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira, 26, e, com isso, o prêmio a ser pago acumulou.

Para o próximo sorteio, a Mega pode pagar um valor estimado em R$ 60 milhões, para as seis dezenas acertadas.

As seis dezenas sorteadas em, 26, que ninguém acertou foram

10 – 18 - 41 - 49 - 53 - 59

O próximo sorteio da Mega-Sena vai acontecer no sábado, 29 de abril, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia, pelo horário de Brasília.

5 acertos para 76 apostas ganhadoras, receberão R$ 64. 781, 77

4 acertos entre 6.010 apostas vencedoras, R$ 1.170,29