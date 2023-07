Mega-Sena passa em branco e prêmio sobe para R$ 9 milhões

Sorteio da Mega-Sena

A Mega-Sena passou novamente em branco no sorteio desta quarta-feira, 5. Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o próximo concurso recebe o prêmio acumulado de R$ 9 milhões, que será realizado no próximo sábado, 8.

Veja os números sorteados: 07 - 13 - 17 - 24 - 29 - 52.

A Caixa informou que 113 apostas fizeram cinco acertos e vão levar o prêmio de R$ 18.434,90. Outras 7.355 apostas acertaram quatro números, levando R$ 404,61.

Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.

As apostas podem ser realizadas até às 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.