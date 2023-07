Mega-Sena pode pagar R$ 43 milhões neste sábado

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 2.607 da Mega-Sena neste sábado, dia 1, que pode pagar prêmio de R$ 43 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio ocorre por volta das 19h (horário de Mato Grosso do Sul) deste sábado (1º), em São Paulo.

Na quinta-feira, dia 29, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Os números sorteados na ocasião foram: 02 - 10 - 16 - 32 - 45 - 49.

As apostas da Mega-Sena serão registradas até às 18h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 5