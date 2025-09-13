Acessibilidade

13 de Setembro de 2025 • 11:19

Mega-Sena sorteia neste sábado R$ 3,5 milhões

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Redação

Publicado em 13/09/2025 às 10:08

Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1

O concurso 2.914 da Mega-Sena será sorteado neste sábado (13), a partir das 20h (horário de Brasília). O valor é de R$ 3,5 milhões.

O sorteio será no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

