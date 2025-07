Menina cai em cânion e morre após mais de 10h de resgate dos bombeiros

Corpo de Bombeiros, Divulgação

A criança de 11 anos que caiu de um mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do RS, nesta quinta-feira (10), foi encontrada sem vida após 10 horas da queda. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h.

Segundo o g1, equipes dos pelotões de Canela, Gramado e do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre, com apoio da aviação da Brigada Militar, foram mobilizadas para o resgate.

Com auxílio de um drone, a vítima foi localizada inicialmente às 17h30, a cerca de 70 metros do ponto da queda.

Devido às condições climáticas, o resgate precisou ser feito por cordas, e as equipes trabalharam até a noite. Por volta das 23h, os bombeiros chegaram até a menina e constataram a morte.

Agora, segundo o Corpo de Bombeiros, os próximos passos ficarão a cargo da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador do estado, Eduardo Leite (PSD), presta solidariedade à família da vítima e agradece às forças militares que atuaram no resgate. Leite também revelou que o primeiro nome da menina é Bianca.

“Eu quero deixar um abraço, solidariedade, todo o meu carinho para a família que certamente nesse momento sente uma dor imensa, uma perda irreparável. E quero destacar e agradecer toda a dedicação das nossas forças de segurança do Rio Grande do Sul", disse.

A menina teria transtorno do espectro autista, de acordo com os bombeiros.

O secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, em entrevista à Rádio Gaúcha, disse que ela estava com os pais no alto do mirante. A família é de turistas de Curitiba, no Paraná.

Quando eles se deslocavam para sentar em um banco, ela teria saído correndo. O pai tentou alcançá-la, mas ela caiu antes. No ponto, não há nenhuma cerca de proteção.

“Queda na parte central e meio do penhasco, não há vegetação", informa os bombeiros de Canela. Os Bombeiros Voluntários de Cambará também apoiaram nas buscas.

O cânion Fortaleza fica no Parque Nacional da Serra Geral a 23km do centro da cidade e é uma das atrações turísticas naturais da região.

