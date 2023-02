Ministra Simone Tebet diz que as famílias atingidas pelas chuvas são prioridades do governo

Tebet lamentou transtornos causados pelas chuvas / Redes Sociais

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), lamentou as mortes ocorridas devido às fortes chuvas no litoral norte de São Paulo nas redes sociais e disse que recursos para as famílias atingidas estão garantidos.

"Lamento profundamente as mortes causadas pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo e expresso minha solidariedade às famílias e vítimas dessa tragédia. Sigo no Guarujá, onde visitei um dos centros de acolhida montados pela prefeitura e me reuni com o prefeito da cidade Valter Suman", disse a ministra.

A ministra está no Guarujá-SP e acompanha a situação. Até o momento 36 pessoas morreram e 228 estão desabrigadas. A ministra disse que as famílias são prioridades do governo.

"O governo federal tem trabalhado para que os recursos e assistência necessários estejam à disposição das cidades afetadas. Nossa prioridade aqui é salvar vidas e não deixar que as pessoas sigam em áreas de risco. Juntos, vamos superar este momento tão difícil."