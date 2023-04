Ministro Ricardo Lewandowski anuncia aposentadoria

Ministro vai se aposentar / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou nesta quinta-feira, dia 30, sua aposentadoria para o dia 11 de abril.

Segundo o g1, pela lei, os ministros devem deixar a Corte ao completar 75 anos. Lewandowski chega a esta idade no dia 11 de maio.

Lewandowski fez o anúncio em entrevista coletiva após a sessão desta quinta do STF. Ele recebeu aplausos de servidores da Corte.

“Parto para novas jornadas”, afirmou. Ele disse que antecipou a saída em um mês em razão de compromissos acadêmicos.

"Eu acabo de entregar para a presidente do STF, ministra Rosa Weber, um ofício em que peço a ela que encaminhe ao presidente da República o meu pedido de aposentadoria, que será antecipado em cerca de 30 dias. Eu pedi que a minha aposentadoria fosse tornada efetiva a partir do dia 11 de abril. Esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam. Eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo", completou o ministro.

Com a vaga aberta no tribunal, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazer a primeira indicação para a Corte no terceiro mandato presidencial.