Onça-pintada surpreende e captura capivara adulta ao invés de filhote

Onça captura capivara / Reprodução

Seria mais fácil capturar um filhote de capivara, não é mesmo? Mas, uma onça-pintada surpreendeu o guia turístico Ailton Lara e capturou o macho adulto, provavelmente pai de um grupo de filhotes que estavam às margens de um rio, no Pantanal.



O flagra ocorreu em setembro do ano passado em Porto Jofre, Mato Grosso. O guia é formado em Gestão Ambiental e trabalha promovendo a conservação ambiental por meio do ecoturismo.



Ele relata que teve o privilégio de presenciar e registrar a cena rara e impressionante: a interação entre uma onça-pintada e uma capivara.



A onça em questão é conhecida como Patrícia. “Inicialmente, parecia que ela iria capturar um filhote de capivara, mas, surpreendentemente, acabou abatendo um macho adulto, provavelmente o pai do grupo de filhotes”.



Ailton fala que registrar momentos como o flagra entre a onça e a capivara, exige estar no lugar certo, na hora certa, além de contar com um equipamento de qualidade para capturar todos os detalhes da ação. “Eu estava utilizando uma ótima câmera que foi fundamental para documentar o evento à distância, sem interferir no comportamento natural dos animais”.



No Pantanal, a dieta das onças-pintadas é composta principalmente por jacarés e capivaras, mas elas também se alimentam de mais de 80 outras espécies, variando de acordo com o bioma, segundo o guia.



“Apesar de ser impactante assistir à predação, é importante lembrar que este é um processo natural. As capivaras fazem parte da cadeia alimentar das onças, desempenhando um papel essencial no equilíbrio ecológico”.



O gestor diz ainda que a interação entre predador e presa, além de ser um fenômeno natural, também reforça a importância da conservação do habitat das onças-pintadas. “Proteger esses animais e seus ecossistemas é essencial não apenas para preservar a biodiversidade, mas também para garantir o equilíbrio e a saúde ambiental das áreas onde vivem”.



Ainda, ele convida turistas para conhecerem o Pantanal. “Proteger a natureza é sinônimo de promover a saúde única, que integra o bem-estar do meio ambiente, dos animais e das pessoas. Ao visitar o Pantanal, você contribui para a conservação desse bioma tão especial, pois só é possível amar aquilo que se conhece. Conhecer é o primeiro passo para preservar”.