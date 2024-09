Ônibus da dupla de João Neto e Frederico se envolve em acidente

Reprodução, g1

Ônibus da dupla de João Neto e Frederico e com mais 25 pessoas, se envolveu em acidente na madrugada desta sexta-feira (6), na BR-040, em Minas Gerais. Antes do acidente, a dupla sertaneja goiana publicou um vídeo falando sobre os shows marcados para o fim de semana. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves.

Segundo informado pela a Polícia Rodoviária Federal, o veículo bateu em um caminhão carregado de carvão, por volta das 3h15, no sentido Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros informou que no ônibus havia 27 pessoas e quatro delas tiveram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Após o acidente, a equipe da dupla informou que os cantores estavam dentro do ônibus e que "todos passam bem". Além disso, informou que os shows previstos para o fim de semana serão realizados normalmente, sem nenhuma alteração, conforme o g1.

Na nota, além de enfatizar que a equipe passa bem, a assessoria da dupla detalhou que o acidente aconteceu próximo a cidade de Sete Lagoas. Uma foto também publicada pela dupla mostra os estragos na frente do ônibus.

"Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive a dupla João Neto & Frederico, que estava no ônibus", disse a assessoria, em nota.

No momento do acidente, a dupla estava a caminho de Guarará, na Região da Zona da Mata, onde tem um show previsto para esta sexta-feira.

Quem é a dupla

João Neto Nunes e Frederico Augusto Nunes são irmãos e nasceram em Goiânia. A dupla é conhecida pelas canções "Lê Lê Lê", "Chorou na Escadaria" e "Tá Combinado".

Nas redes sociais, eles contam que "sempre tiveram influência musical do pai e do avô". Antes de se tornarem famosos, eles integraram o trio “Rouxinóis”, com o irmão Felipe.

No vídeo, os cantores falam sobre estarem pegando a estrada para realizar os três shows previstos para o fim de semana.

“Acabamos de dar um start no nosso fim de semana. Três shows maravilhosos. Dois em minas e vamos terminar em Vitória, no Espírito Santo. Deus nos abençoe”, disse João Neto.

“É isso aí, está tudo organizado aqui no ‘busão’, partiu”, complementou Frederico.