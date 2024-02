PM e filha são mortos em troca de tiros em SP

Reprodução, G1

O policial militar Anderson de Oliveira Valentin e a filha de 19 anos, que não teve o nome divulgado, foram mortos em uma troca de tiros com criminosos em frente a uma farmácia na Vila Medeiros, Zona Norte de São Paulo, por volta das 5h15 deste sábado (24).

Uma câmera de segurança registrou o crime (assista acima).

Conforme o G1, o soldado, que estava de folga, estava sentado no banco do motorista. As imagens mostram a filha dele sentada no banco traseiro. Eles aguardavam a esposa de Anderson sair do estabelecimento. Ao ver os três suspeitos, que vestiam moletom e máscara cirúrgica, o policial apontou a arma de dentro do carro, no que aparentava ser um sinal de alerta.

Em seguida, um dos homens fez um "joinha" com a mão e passou pela frente do carro na companhia de outros dois companheiros, que tinham os braços levantados.

Um dos criminosos, de moletom preto, indicou que iria entrar na farmácia, que estava com a porta trancada, mas acabou virando para seguir os outros dois, que caminhavam para longe do estabelecimento.

Nesse momento, o PM saiu do carro com a arma apontada e foi em direção à parte de trás do veículo. Ao perceber o movimento, o criminoso de preto sacou uma arma e os dois passaram a trocar tiros.

Um dos disparos acertou o soldado e outro, a filha que estava no carro. O socorro chegou a ser acionado, mas eles não resistiram.