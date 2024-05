PRF e DNIT liberam 137 caminhões que estavam isolados em Itaara

Após as fortes chuvas que atingiram o estado, os motoristas se viram presos na BR-153, sem conseguir retornar ou avançar / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) realizaram nesta segunda-feira, 6, uma operação para liberar 137 caminhões que estavam parados entre Itaara/RS e Santa Maria/RS desde a última terça-feira, 30, quando a rodovia foi bloqueada.

Após as fortes chuvas que atingiram o estado, os motoristas se viram presos na BR-153, sem conseguir retornar ou avançar. Com a liberação de trânsito na ponte sobre a várzea do Rio Vacacaí, na BR-392, foi possível abrir um corredor para que eles continuassem a viagem.

A rota aberta tem sido utilizada para garantir o abastecimento de Santa Maria e região. Dessa maneira, reforçamos que somente veículos autorizados podem transitar pelo local (caminhões com alimentos, veículos de emergência, forças armadas, segurança pública).

