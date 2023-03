Repórter pede colega em casamento durante programa ao vivo

Datena elogiou atitude / Band/ Reprodução

O repórter Felipe Garraffa pediu em noivado a colega, Giovanna de Boer, durante o programa Brasil Urgente, desta sexta-feira, dia 10. O pedido de casamento foi avalizado pelo apresentador José Luiz Datena.

“Estou tão velho que começo a fazer casamento aqui no Brasil Urgente”, brincou o apresentador, com a imagem dos dois jornalistas em links diferentes. “Ela está meio sem graça”, comentou

Conforme o Metrópoles, questionado por Datena, Felipe Garraffa relembrou o início do namoro com Giovanna de Boer: “Quando você a convidou para voltar ao Brasil Urgente, eu a conheci um pouco melhor, começamos a conversar mais. Conversa vai, conversa vem, papinho, chama para sair e ela topou ficar com o Garraffa aqui”.

“Cara de pau!”, reagiu Datena, aos risos e “entregando” o desejo do colega de se casar com a repórter: “Você já podia fazer o pedido formal de casamento aqui no Brasil Urgente. Vamos ver se ela aceita. Não é para agora! É para depois de quando pagarem o apartamento”.

Sob chuva, Garraffa topou a brincadeira e ficou de joelhos para Giovanna, que acompanhava o pedido em um link no Corpo de Bombeiros. Os agentes da corporação, inclusive, aplaudiram o momento fofo no programa policial.

Ainda segundo o portal, após algumas tentativas frustradas de enquadramento, finalmente Garrafa e Giovanna ficaram frente a frente no vídeo. “Vamos lá. Giovanna de Boer, você aceita se casar comigo?”, perguntou Garraffa. “Aceito!”, respondeu Giovanna.

Datena elogiou o casal e prometeu pagar o anel de noivado: “Eu e a Catia damos alianças! A Catia é boa para vender, a gente faz uma permuta!”. Giovanna cobrou o presente: “Como o sim do Garraffa está gravado, as alianças também estão”.