SP confirma mais dois casos de febre maculosa; 4 pessoas morreram

O estado de São Paulo confirmou na tarde desta sexta-feira, dia 16 mais dois casos de febre maculosa. Segundo o g1, um deles é o da mulher de 38 anos que esteve no dia 3 de junho em um show do Seu Jorge na Fazenda Santa Margarida, em Campinas (SP), onde outras quatro pessoas contraíram a doença e morreram dias depois. Ao todo, o estado soma nove mortes no ano.

Ainda conforme o site, a mulher começou a sentir os sintomas no dia 10 de junho e está internada em um hospital particular de Campinas.

A outra pessoa que teve a doença confirmada nesta sexta é uma moradora de Americana (SP) de 58 anos que morreu no último dia 8 de junho. Ela não tem relação com o surto na fazenda.

Em relação aos casos em investigação, são outras 15 pessoas que estiveram em eventos na Fazenda Santa Margarida. Desses, cinco são de Hortolândia, quatro são de Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo, dois moram em Jundiaí (SP), mais dois de Itupeva (SP), um de Campinas e um de Americana (SP).

O governo estadual informou que não divulga casos suspeitos da doença, apenas confirmados. O número de pacientes com sintomas da doença foi informado pelas prefeituras.

Mortes pela doença

Evelyn Santos, de 28 anos, que morava em Hortolândia (SP) e foi professora em faculdade de odontologia;

a dentista Mariana Giordano, de 36 anos; o namorado da dentista, o empresário piloto de Fórmula C300 Douglas Costa, de 42 anos; a adolescente Erissa Nicole Santana, de 16 anos;

Casos suspeitos

Campinas: modelo de 40 anos, moradora de Hortolândia (SP), que também esteve na feijoada, segue internada com sintomas da doença;

Jundiaí: duas suspeitas que estiveram na fazenda. Nenhuma está internada;

Itupeva: dois suspeitos que participaram do show do Seu Jorge;

Santa Isabel: quatro pessoas que estiveram na feijoada. Duas seguem internadas até esta publicação;

Hortolândia: cinco pessoas que estiveram recentemente em eventos na fazenda estão sendo acompanhadas clinicamente pela Secretaria de Saúde;

Americana: uma pessoa que esteve na fazenda.

A Prefeitura de Campinas informou que investiga também outro caso suspeito de uma pessoa que apresentou sintomas e passou pela fazenda, mas em data anterior à feijoada e ao show. Segundo o Devisa, se confirmado, este será considerado um caso fora do surto.