SP tem sete vezes mais incêndios se comparado a agosto do ano passado

Marcelo Moraes, EPTV

São Paulo registrou 2.316 focos de incêndio, número 7 vezes maior se comparado com o ano passado. Em meio à estiagem, calor extremo e incêndios que causaram transtornos e medo a moradores do interior de São Paulo, o estado registrou entre quinta-feira (22) e sexta-feira (23) 2.316 focos de fogo, número quase 7 vezes maior do que o registrado em todo o mês de agosto do ano passado, quando foram contabilizados 352 incidentes.

Segundo o G1, os registros, segundo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), colocam São Paulo no topo da lista de incêndios do país no fim desta semana (veja no mapa abaixo), inclusive à frente de estados da Amazônia Legal, que enfrentam uma temporada recorde de queimadas - com fumaça chegando a 10 estados, incluindo São Paulo e até o Rio Grande do Sul.

Os números são do Programa BDQueimadas, mantido pelo Inpe, com base em satélites de referência, ou seja, utilizados para a obtenção dos dados que compõem a série histórica e permitem o comparativo entre diferentes períodos.

Uma série de ocorrências, sobretudo envolvendo canaviais em chamas e a morte de dois trabalhadores que tentavam combater o fogo nesta sexta em Urupês,levaram o Governo do Estado a criar um gabinete de crise para discutir soluções ao problema.

Os incêndios se concentram principalmente em municípios da região de Ribeirão Preto (SP), de São José do Rio Preto (SP), de Presidente Prudente (SP), São Carlos (SP) e Bauru (SP).

No topo da lista do Inpe aparecem as cidades de Pitangueiras (SP), Altinópolis (SP) e Sertãozinho (SP), que juntas somam 203 focos. Pontes Geral (SP), Urupês (SP), Salmourão (SP) e Pontal (SP) aparecem na sequência com mais 165 casos. Ribeirão Preto (SP) consta entre as 20 cidades com mais ocorrências do estado, com 32.