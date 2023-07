Stenio Garcia é internado no Rio com quadro de septicemia aguda

Dilvulgação

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado nesse sábado, dia 1º em um hospital do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal O Globo, o motivo da hospitalização do artista seria um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria.

O site ainda diz que o ator está sentindo fortes dores no quadril e nas pernas, mas encontra-se consciente e respirando normalmente. Ele não faz uso de máscara de oxigênio, informou o Metrópoles.

Mari Saade, esposa de Stenio, acompanha o ator no hospital.

O Metrópoles tenta contato com a assessoria de Stenio Garcia, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.