Telegram permanece suspenso em todo território nacional

O Aplicativo está com ordem de suspensão publicada pela Justiça Federal do Espírito Santo

Por não atender uma solicitação da PF (Polícia Federal), o aplicativo de conversas Telegram com sede em Dubai nos Emirados Árabes, está suspenso no Brasil, por determinação da Justiça do Espírito Santo, desde o dia 26 de abril.



Entendendo o que está acontecendo

O Telegram "está fora do ar” porque não entregou, até o dia 28 de abril de 2023, todos os dados que a Justiça solicitou sobre grupos extremistas atuantes na plataforma. A Polícia Federal investiga ataques recentes em escolas no Espírito Santo e trabalha com a tese de que os crimes foram motivados por mensagens trocadas no aplicativo.

Multa a ser paga pelo App pode ser de R$ 1 milhão



A plataforma chegou a entregar dados de usuários na sexta-feira, 21 de abril de 2023, mas as informações estariam incompletas, sem os números de telefone dos participantes dos grupos. A princípio, a justiça determinou multa de R$ 100 mil. Com a recusa do Telegram em enviar dados completos, o valor foi aumentado para R$ 1 milhão para cada dia que o aplicativo não colaborar plenamente com a investigação.

Devido à medida, até a criação de contas no aplicativo está suspensa. Para conseguir usar o Telegram, alguns usuários estão migrando ao VPN (Rede privada virtual, do inglês virtual private network, é uma rede de comunicações privada construída sobre uma rede de comunicações pública. O tráfego de dados é levado pela rede pública utilizando protocolos padrões, não necessariamente seguros). Além desse aplicativo, os usuários estão buscando utilizar outras plataformas de troca de mensagens, como, por exemplo WhatsApp, Signal, Viber, Skype, Messenger, entre outras.