1ª Semana da Moda Inclusiva acontece neste fim de semana

Com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o Projeto Bocaiuva promoverá a 1ª Semana de Moda Inclusiva, que acontecerá de quinta-feira (19) a sábado (21), em Campo Grande.

O evento, pioneiro no Brasil, visa destacar a moda inclusiva para pessoas com deficiência, incentivando debates sobre acessibilidade e representatividade no universo da moda. Além disso, o projeto busca promover soluções inovadoras para o vestuário inclusivo.

As atividades acontecerão no Shopping Norte Sul Plaza e no Senac Hub Academy, incluindo oficinas, desfiles, palestras e apresentações culturais. A programação terá início com oficinas de upcycling voltadas para a moda inclusiva, ministradas por Daniela Auler (RJ), de 16 a 19 de setembro, das 8h às 11h, no Senac Hub Academy.

Simultaneamente, a exposição "Um Olhar Atento às Pessoas" reunirá obras de artistas como Alan Vilar, Erika Pedraza, Ghva Maurício e Ligia Rocha, no Shopping Norte Sul Plaza, de 19 a 21 de setembro. O Mercado de Moda apresentará marcas de moda autoral de Mato Grosso do Sul.

Na quinta-feira (19), a palestra "Visibilidade, Protagonismo e Empoderamento da Mulher com Deficiência", ministrada por Suzana Vieira Castro, abrirá o evento. A noite será finalizada com apresentações musicais de Wilson Serafim e da banda UsKaradaKombi.

Já na sexta-feira (20), além das oficinas, o destaque será a palestra de Wity Prado sobre a importância da comunicação não verbal para pessoas com deficiência. A programação ainda contará com uma apresentação do Grupo UBU e um show da cantora Ariadne Farinéa.

No último dia, sábado (21), o evento trará o aguardado desfile Bocaiuva Moda Inclusiva, seguido pela apresentação das criações dos finalistas do Prêmio Bocaiuva. Finalista do Prêmio Bocaiuva, Juliane Oliveira expressou sua empolgação ao falar sobre sua participação.

"Estou muito ansiosa para mostrar a peça que criei com a ajuda dos meus professores. Será incrível ver meu trabalho autoral desfilando pela primeira vez." Outra finalista, Carolina Cardoso Mesquita, compartilhou a inspiração por trás de sua criação. "Minha peça é um vestido de noiva inspirado em Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Estou com grandes expectativas para o desfile".

Um dos idealizadores do Projeto Bocaiuva, Eduardo Alves, destacou o impacto que o evento busca gerar. Segundo ele, a moda ainda é excludente para muitas pessoas com deficiência, e o objetivo é mostrar que é possível criar soluções que tornem o vestuário mais acessível e inclusivo.

"Queremos abrir espaço para uma moda que considere todos os corpos", afirmou. Eduardo também ressaltou a importância de dar mais visibilidade à moda inclusiva, propondo uma mudança no mercado brasileiro para torná-lo mais democrático e acessível.

Para Luane Sales, também idealizadora do evento, a representatividade é fundamental. Ela enfatizou que o evento é uma oportunidade de mostrar que a moda pode ser acessível, inovadora e transformadora.

"As pessoas com deficiência têm o direito de serem protagonistas na moda, e nosso projeto visa criar esse espaço para elas", destacou. Além disso, Luane sublinhou o valor da troca de experiências durante a Semana de Moda Inclusiva. "Não se trata apenas de exibir criações, mas também de aprendizado. As oficinas, palestras e desfiles proporcionam contato com novas abordagens e soluções aplicáveis no dia a dia".

Eduardo Alves complementou a fala, afirmando que a inclusão na moda vai além do vestuário. "Estamos falando de transformar a maneira como enxergamos a moda, para que ela seja uma ferramenta de expressão e empoderamento para todos. Esperamos que este evento seja um marco para o mercado brasileiro".

A 1ª Semana de Moda Inclusiva se encerrará no dia 21 de setembro com uma homenagem à artista Alzira Espíndola, celebrada pelas cantoras Bianca Bacha, Karla Coronel e Lauren Cury. Mais informações podem ser acompanhadas no Instagram oficial: @bocaiuvamodainclusiva.