3ª edição da maratona de Campo Grande tem 3 mil atletas confirmados

A Maratona de Campo Grande 2024 chega a sua terceira edição com 3 mil participantes confirmados. Com patrocínio master da Msgás, empresa estatal vinculada ao Governo de Mato Grosso do Sul, a prova que integra o calendário esportivo e turístico da Capital acontece no próximo dia 7 de julho, com percursos de 7, 21 e 42 quilômetros.

O percurso de 42 quilômetros, a maratona, premiação total é de R$ 20 mil. Além disso, no dia anterior à competição será a vez das crianças de até 13 anos que competirão em tiros curtos de até 150 metros.

Entre os inscritos, além daqueles que participam por lazer ou mesmo desafio físico, há atletas mais experientes que disputam na busca de pontuação para outras provas de fundo em nível nacional e competições internacionais. No ano passado, integrantes desse pelotão de elite usaram a cronometragem para habilitação em provas nacionais ou concorrer ao Bolsa Atleta, opção válida também para a edição deste ano.

A Maratona assegura a participação esportiva em todas as faixas etárias, oferecendo três circuitos: corrida de rua com percurso de 7 km, meia-maratona com 21 km aos corredores com preparação física moderada, e 42 km aos atletas mais experientes. Todos têm largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da avenida Afonso Pena, principal 'point' turístico da cidade.

"A Maratona de Campo Grande, nessa terceira edição, está focada em atrair grande público", diz Kassilene Cardadeiro, lembrando ainda que no ano passado a cidade recebeu grande número de visitantes de outras cidades e até mesmo de outros estados brasileiros, público esse que movimentou a rede hoteleira, bares, restaurantes e meios de transportes da Capital.

Do total de 2 mil inscritos na prova de 2023, 21% ficaram hospedados em algum hotel ou outros meios de hospedagem. "Os eventos esportivos são geradores de fluxo naturalmente porque atraem sempre atletas de fora da cidade, de fora do Estado", explica o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling.

"E a Maratona de Campo Grande, com a força da organização, com o seu profissionalismo, deve atrair milhares de pessoas, entre competidores e visitantes, então a expectativa é muito grande e estamos felizes de sermos parceiros de um evento desse porte, que contribui para que o Estado seja também um destino de promoções esportivas", completa o gestor.

Já o diretor-presidente da Msgás, Rui Pires dos Santos, afirma que ap patrocinar eventos esportivos como a Maratona de Campo Grande é feito investindo no bem-estar dos cidadãos, incentivando a prática de atividades físicas e promovendo valores de determinação, superação e trabalho em equipe entre os colaboradores da empresa.

"A Msgás está comprometida em continuar apoiando iniciativas esportivas que tragam benefícios tangíveis para nossa comunidade e que ajudem a construir um futuro mais saudável para todos os campo-grandenses", conclui Rui Pires dos Santos. O site oficial da Maratona de Campo Grande é o www.maratonadecampogrande.com.br.