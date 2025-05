4º Encontro de Motorhomeiros e Campistas começa hoje na Capital

Divulgação

Campo Grande será palco do 4º Encontro de Motorhomeiros e Campistas do Estado, entre os dias 2 e 4 de maio. A programação acontecerá na Vila Morena, antiga Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

O evento é gratuito e deve reunir a turma que gosta do estilo de vida sobre rodas.

Durante os três dias, quem passar pelo local poderá conhecer de perto diferentes tipos de veículos adaptados, que vão de vans e kombis a ônibus e trailers. Além disso, trocar ideias com quem já vive essa experiência, conforme o Campo Grande News.

As vagas são limitadas e os "motorhomeiros" que quiserem participar com os próprios veículos devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 150. Veículos com mais de 10 metros pagam R$ 200.

A programação também inclui praça de alimentação e, no sábado (3), às 20h30, show com a banda “O Bando do Velho Jack”.

Nabor Coelho, presidente da Acampa-MS (Associação dos Campistas e Motorhomeiros do Pantanal/MS), explica que a proposta é fortalecer o movimento campista no Estado e mostrar para quem tem curiosidade como começar nesse universo.

"É muito bacana ver que pessoas que apenas visitaram os encontros anteriores hoje já estão acampando ou até adquiriram seus próprios motorhomes. É um estilo de vida saudável, familiar e cheio de liberdade".

As inscrições podem ser feitas por esse número (67) 9 8435-0554.

