9º BPM da Capital apreende mais de 100kg de droga

A droga seria arremessada para dentro do presídio ' / Divulgação PM

Denúncia através do Disque Drogas 188 levou policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar a uma casa no Jardim Noroeste onde foram encontrados 120 quilos de maconha e também pacotes de fermento. No imóvel morava uma jovem de apenas 20 anos de idade que já tinha passagens por tráfico que não estava no local.

O capitão Arashiro informou que o fermento é geralmente usado para fazer cerveja na cadeia e a principal suspeita é de que droga e fermento seriam arremessados para dentro do Presídio de Segurança Máxima, que fica no mesmo bairro. A casa onde o entorpecente estava é localizada na rua de cima, paralela ao presídio.

Segundo a PM, o namorado da jovem está preso na Máxima. Como ela não foi encontrada no imóvel, os policiais apreenderam a droga, encaminhada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).