Ação Cidadania #TodosPorElas realiza mais de 11 mil atendimentos na Capital

A ação é idealizada pela desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS. Com o objetivo de promover cidadania, inclusão e protagonismo feminino, o evento ofereceu mais de 300 atividades nas áreas jurídica, social, de saúde, educação, cultura, esporte e lazer.

No último sábado (19), o Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninhas, em Campo Grande, foi palco da Ação Cidadania #TodosPorElas — uma grande mobilização promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em parceria com mais de 90 instituições públicas e privadas. A iniciativa resultou em mais de 11,5 mil atendimentos gratuitos à população, além de impulsionar o debate sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

Além de serviços como emissão de documentos e atendimentos jurídicos, a programação contou com oficinas de capacitação profissional, encaminhamentos para vagas de emprego, atividades culturais e recreativas para todas as idades, exposições temáticas, palestras educativas e apresentações artísticas.

Conforme balanço do Sistema Fiems, só na parte documental, foram emitidos 141 Registros Gerais (RG), 71 Cadastros de Pessoa Física (CPF) e 30 Títulos Eleitorais. No total, 3.847 atendimentos foram voltados à promoção da cidadania, incluindo 466 orientações trabalhistas e jurídicas.

Na área da saúde, foram registrados 2.586 atendimentos, com destaque para 50 consultas odontológicas, 222 testes de visão, 123 vacinas aplicadas e 74 ações educativas em saúde e segurança. Já no setor educacional, com foco em ações sociais e orientação profissional, foram realizados 2.533 atendimentos.

O evento também ofereceu 118 atividades esportivas e culturais, e distribuiu 2.509 materiais informativos ao público, reforçando o caráter educativo da campanha.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, ressaltou a importância da iniciativa para a sociedade sul-mato-grossense.

“É uma campanha extremamente relevante no sentido de destacar que a mulher merece toda proteção. Estamos aqui reunidos para disseminar essa mensagem, conscientizar a população — especialmente os companheiros e esposos — de que a mulher é intocável. Sua integridade deve ser preservada em todos os aspectos: físico, psicológico e moral. Essa ação reforça esse compromisso.”

Serviços do TJMS

O Tribunal de Justiça participou diretamente com uma série de serviços. A Coordenadoria da Mulher prestou orientações voltadas ao enfrentamento da violência doméstica. A Coordenadoria da Infância realizou dinâmicas e atividades recreativas para crianças. A Assessoria de Gestão Documental promoveu uma exposição com processos históricos sobre violência contra mulheres e mulheres escravizadas, por meio de banners e documentos.

Outro destaque foi a Carreta da Justiça, que ofereceu atendimento jurídico completo à população, com serviços como pensão alimentícia, divórcio, guarda, reconhecimento de paternidade, união estável, exoneração de alimentos, cobranças e demais orientações legais.

Com ampla participação da comunidade e apoio institucional, a Ação Cidadania #TodosPorElas se consolidou como uma importante ferramenta de promoção da justiça social, com foco especial no combate à violência de gênero.

