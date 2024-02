Acidente entre moto e bike elétrica mata homem de 35 anos

Henrique Henrique Kawaminami, Campo Grande News

Emerson Jesus Antunes Braga, de 35 anos, morreu em um acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e uma bicicleta elétrica, na manhã desta segunda-feira (19), na Avenida Doutor Euler de Azevedo, na entrada do Bairro Coophasul, em Campo Grande.

Emerson seguia para o trabalho numa motocicleta Yamaha Fazer quando houve a colisão envolvendo a bicicleta elétrica conduzida por um idoso de 70 anos, segundo o Campo Grande News.

O motociclista sofreu ferimentos graves. Na queda, o capacete escapou e ele bateu a cabeça no asfalto.

A vítima teve parada cardiorrespiratória, foi reanimada por cerca de 30 minutos pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu. A motocicleta foi parar a 30 metros de onde o corpo caiu.

Segundo o irmão do motociclista, que esteve no local, foi informado pela polícia de que a vítima bateu na bicicleta elétrica, perdeu o controle da direção e caiu, batendo a cabeça no asfalto.

Emerson trabalhava numa empresa de anestesiologia, na Avenida Mato Grosso. Ele deixou um filho de 2 anos e era o caçula de sete irmãos.

Já o idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

Por causa do acidente, o trânsito ficou tumultuado na região, duas faixas foram fechadas no sentido bairro/centro para os trabalhos das equipes de socorristas e de policiais.