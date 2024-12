Acidente entre ônibus e caminhão é registrado na MS-040

Ilustrativa - / Reprodução TopMídiaNews

Um grave acidente entre um ônibus e um caminhão foi registrado na noite desta segunda-feira, 30, na MS-040, em Campo Grande.

O acidente ocorreu no KM 27 da rodovia, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo. As unidades avançadas e de rotina do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

A Santa Casa da Capital preparou 27 leitos para atender a ocorrência, conforme apurou a reportagem