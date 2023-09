Adolescente desaparecido em Campo Grande pode ter se afogado em riacho

O adolescente Kauan Rios da Silva, de 14 anos, está desaparecido desde quinta-feira (21), em Campo Grande, quando saiu com amigos para tomar banho de riacho na região do Jardim Pênfigo. O Corpo de Bombeiros realiza buscas na região na tentativa de encontrar o garoto.

O pai do garoto, Wellyngton Santos, publicou a situação nas redes sociais e pediu auxílio da população para que pudessem levar ao paradeiro do filho. Conforme a informação publicada, o adolescente havia desaparecido ainda pela manhã daquela quinta-feira.

Porém, ao JD1 Notícias na manhã desta segunda-feira (25), o pai só tomou conhecimento que ele poderia ter se afogado, quando os amigos que estavam com ele disseram que a vítima havia tomado banho de riacho e sumido nas águas.

Após registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento, o pai confirmou para a reportagem que o Corpo de Bombeiros está realizando as buscas no riacho, que fica entre os bairros Jardim Pênfigo e Parque do Lageado.

Segumos acompanhando o desfecho da ocorrência.