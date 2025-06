Adolescente morre ao levar tiro na barriga durante festa junina

Caso foi registrado na Depac Centro

O caso aconteceu na madrugada, por volta das 4h40, durante festa junina, no Bairro Dom Antônio Barbosa, na região sul de Campo Grande. A avó do menino, a dona de casa Josefa Maria de Salles, de 56 anos, contou ao Campo Grande News, que atiradores passaram pelo local de carro efetuando disparos.

Um adolescente de 17 anos, foi atingido por um tiro no abdômen e morreu no CRS (Centro Regional de Saúde) da Coophavila, na manhã deste sábado (07).

“Passaram atirando, num carro preto, dizem que foram dez tiros. Ninguém sabe [o que aconteceu]. Um outro levou um tiro na cabeça, outro no braço, e ele no abdômen. A gente sabe de três pessoas que foram atingidas”, contou. Ainda de acordo com a avó, ela não tem informações se o neto sofria ameaças ou perseguição.

Com o adolescente foi encontrado uma pequena porção de maconha, sendo três pequenos tabletes para uso pessoal, seda e uma quantia não revelada de dinheiro.

A Polícia Civil investiga o caso.

