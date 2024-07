Adolescente morre após ser esfaqueado pela mãe em Campo Grande

Fachada da Santa Casa de Campo Grande / CBN

Adolescente, de 17 anos, esfaqueado pela mãe, neste domingo (21), morreu na Santa Casa de Campo Grande, no final da tarde de ontem. A morte foi confirmada pela madrinha do menino. O jovem teve vísceras expostas após ser ferido na região do abdômen. O caso ocorreu na Rua Pirapitinga, Bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Segundo o Campo Grande News, a madrinha da vítima, 32 anos, estava muito abalada e sob efeito de calmante, a mulher informou que recebeu a notícia da morte por volta das 22h e até agora não acredita no que aconteceu.

“Não sei porque ela fez isso, única coisa que fiquei sabendo é que ela estava brigando com o marido, ele foi defender ela, não sei exatamente o que aconteceu. Ele conseguiu correr um pouco, mas ela conseguiu matar ele. Depois que fiquei sabendo tomei remédio para parar de chorar, não estou conseguindo acreditar que a mãe matou o filho”, lamentou.

Conforme a mulher, o menino foi criado pela avó paterna e sempre ia visitar a mãe. Ainda conforme relatado por ela, o adolescente era trabalhador e educado. “Ele estava comigo ontem, ele estava bem, me abraçou, me deu benção. Trabalhava em uma borracharia, ele que comprava as coisas dele, era educado, trabalhador, muito bonzinho”, afirmou.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local encontrou o menino no chão, ferido na barriga e com as vísceras expostas. Testemunhas informaram que ele foi esfaqueado pela mãe. A mulher foi presa e confessou o crime.

A mãe informou que não tinha intenção de matar o filho e que teria esfaqueado o garoto após ele dizer que a odiava. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o adolescente encaminhado para a Santa Casa em estado gravíssimo.

A faca foi apreendida e a mulher presa em flagrante. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.