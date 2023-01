Adolescente morreu afogado em córrego da Capital após testar prancha que havia ganhado

Amigos e conhecidos lamentaram a fatalidade / Reprodução

Henrique Sena da Silva, de 16 anos, morreu após afogamento ontem, em um córrego na região das Moreninhas, em Campo Grande.

Conforme o site Campo Grande News, o adolescente está sendo velado na Capela da Pax Nacional, nas Moreninhas.

Ainda segundo o site, a mãe, muito abalada, foi medicada e não larga o chapéu que sempre foi usado pelo filho. Muitos amigos estão no local, lotando o espaço interno e pela calçada, emocionados.

Henrique morreu quando testava uma prancha que havia ganhado. Ele e mais dois amigos foram até o córrego, na divisa da Moreninha com o Bairro Universitário ontem à tarde. Durante a brincadeira, ele acabou escapando e afundou. Nenhum deles sabia nadar.

Henrique fazia parte do staff do coral Instituto Maná do Céu. O assistente social Igor Silva, 28 anos, coordenador-geral do coral falou sobre o ocorrido.

“Foi uma fatalidade”, lamentou.

Gago, o menino acabou não integrando o grupo de voz, mas foi designado para cuidar dos equipamentos, função que exercia há 3 anos. “Era menino tímido, a gagueira foi diminuindo com o tempo, ele sempre foi disponível para todo e qualquer momento do coral”, lembrou.

Pelo coral, o adolescente viajou pelo Estado, como no Festival de Inverno, em Bonito, e para apresentação durante o Natal, em Jardim.

“Criamos um vínculo muito forte, agora é momento de dor”, lamentou o assistente social.

Silva soube da notícia quando estava em Ubatuba (SP) e voltou rapidamente. Segundo ele, os outros dois meninos eram amigos e colegas de Henrique na função de “staff” do coral.

“Eles andavam juntos; para a gente foi um choque, nós não estávamos preparados, mas para os meninos está sendo muito mais difícil”.

Ainda conforme o site, a mãe de Henrique, Walkíria Sena, 42 anos, falou rapidamente com a reportagem e disse que não tem celular. Por isso, somente soube do que aconteceu no fim da tarde, quando chegou em casa e encontrou integrantes do coral, que relataram a fatalidade.

Silva diz que o coral pretende retomar as atividades na segunda-feira e planeja incluir uma homenagem ao adolescente. O chapéu dele também irá compor a apresentação.

A pedido da mãe, Henrique será sepultado com a camisa que faz parte do uniforme do coral Vozes da Periferia. A última homenagem dos amigos será durante o enterro, às 15h, quando o coro irá entoar a música “Girassol”, de Priscilla Alcantara e Whindersson Nunes.