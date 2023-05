Adolescente que esfaqueou advogada alega ter sido estuprado em escola

Kisie Ainoã - Jornal Midiamax

O adolescente de 15 anos e ex-aluno da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, em Campo Grande, que esfaqueou uma advogada nessa quinta-feira (18), disse ter sido abusado sexualmente dentro do banheiro da unidade escolar, segundo seu depoimento a um dos policiais sobre o que teria motivado o crime.

As informações foram divulgadas pelo Midiamax. Ainda segundo o site, quando o adolescente foi controlado pelos policiais que foram acionados para a escola, ele disse a um dos policiais que no ano passado quando era aluno da unidade escolar foi estuprado dentro do banheiro por outros três alunos.

O adolescente disse os nomes de seus abusadores não dando mais detalhes do abuso.

O CASO

Um adolescente de 15 anos, ex-aluno da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, localizada na Avenida Calógeras, esfaqueou uma advogada que buscava o filho, no início da tarde desta quinta-feira, 18.

A mulher, de 46 anos, foi surpreendida com o golpe e atingida na lombar. Após o crime, o adolescente correu para se esconder dentro da escola.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o garoto teria problemas psiquiátricos. A mulher foi socorrida e encaminhada para Santa Casa.

Segundo o Jornal Midiamax, o adolescente foi retirado pelo portão lateral da escola e apreendido pela PM. Ele será encaminhado para a Deaij (Delegacia Especializada no Atendimento à Infância e Juventude).