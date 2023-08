Agehab participa de debate sobre a reforma urbana e habitação em seminário

Seminário vai debater temas importantes / Divulgação/Agehab

Nesta sexta-feira, dia 18 e sábado, dia 19, Campo Grande sedia o 1º Seminário Estadual de Reforma Urbana e Habitação, na Uniderp. De iniciativa do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Mato Grosso do Sul (Sindarq-MS), a Agehab (Agência de Habitação Popular de MS) participa do evento que promove o debate de políticas públicas para a habitação e a construção de cidades inclusivas, equitativas, democráticas e sustentáveis.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, ressalta a importância do seminário reunir diversos atores com diferentes olhares.

“Acredito que as políticas públicas devem ser criadas e implementadas com a participação da sociedade e este seminário traz diversos atores com diferentes olhares que enriquecem o debate. Daqui vão sair propostas e sugestões para serem implementadas na nossa política estadual e no contexto nacional”, destacou Maria do Carmo.

O evento faz parte da agenda preparatória para o Seminário Nacional de Habitação e Reforma Urbana, que será realizado em Brasília, no mês de outubro, em alusão aos 60 anos de lutas sociais relacionadas ao direito à cidade.

Palestra

No sábado, a diretora-presidente da AGEHAB participará do debate, a partir das 10h20 no Bloco 5 da Uniderp, falando sobre o Contexto Estadual da Habitação do Interesse Social.