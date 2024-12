Agiota é morto a tiros em frente de casa por homens em carro

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax, Ilustrativa

Um agiota de 42 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (24), ao ter uma dívida cobrada por um atirador que chegou em frente à sua casa, em um carro preto, acompanhado de mais três homens. O crime ocorreu na Rua Nhamunda, no Jardim Columbia, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local do crime, encontrou a vítima caída no chão, conforme o Campo Grande News.

A vítima tinha uma perfuração no peito e estava com a boca sagrando.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro ao homem, mas quando a equipe chegou, ele já estava morto.

A esposa do agiota contou aos policiais que um carro preto ocupado por quatro homens foi até sua residência falar com seu marido. Segundo a mulher, quando o veículo chegou, a vítima pegou uma faca e saiu para atender.

O passageiro do carro então falou que tinha ido buscar o que a vítima o devia, momento em que o agiota foi em direção ao veículo e tentou esfaquear o homem.

O suspeito então colocou um revólver para fora e atirou. Os ocupantes do automóvel fugiram na sequência.

Polícias da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), perícia, pax e a equipe plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol estiveram no local. O caso foi registrado como homicídio simples.