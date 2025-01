Aluguel residencial em Campo Grande sobe 26,55% em 2024

Governo de SP

O preço médio do aluguel residencial em Campo Grande teve uma alta expressiva de 26,55% em 2024, de acordo com o Índice FipeZap, posicionando a capital sul-mato-grossense como a segunda cidade com maior aumento de preços no ano. Essa variação supera a média nacional de 13,5% e está bem acima da inflação oficial, que foi de 4,83%, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do aumento, o valor do metro quadrado (m²) de aluguel em Campo Grande continua entre os mais acessíveis das capitais brasileiras, com uma média de R$ 32,66/m², atrás apenas de Fortaleza, Aracaju e Teresina.

Perfil do mercado de locação

Segundo o levantamento, o aluguel de imóveis de um quarto foi o que mais subiu nacionalmente, registrando alta de 15,18%, reflexo da grande procura por unidades menores, que geralmente atendem jovens profissionais e estudantes. O mercado de locação em 2024 foi impulsionado por fatores como a recuperação do emprego e o fortalecimento econômico, que aumentaram a demanda por moradias.

Em Campo Grande, o cenário acompanha essa tendência, com a combinação de alta procura e baixa oferta impulsionando os preços. Além disso, a cidade vem se consolidando como um polo de desenvolvimento regional, atraindo investimentos e migrantes em busca de melhores oportunidades.

Comparação com outras capitais

Entre as capitais brasileiras, Salvador liderou os aumentos no preço do aluguel, com alta de 33,07%, seguida por Campo Grande (26,55%) e Porto Alegre (26,33%). Por outro lado, cidades como São Paulo (11,51%) e Rio de Janeiro (8%) apresentaram aumentos abaixo da média nacional.

Evolução do mercado de imóveis

A economista Paula Reis, do DataZap, explica que o mercado de locação vem recuperando os preços após o período de estabilidade durante a pandemia. "Nos últimos anos, o setor foi favorecido pelo fortalecimento do emprego e pela retomada econômica. Esse cenário elevou a capacidade dos inquilinos de arcar com aluguéis mais altos, aquecendo o mercado", comenta.

Apesar da alta nos preços de aluguel, os contratos em vigor não necessariamente acompanham esses reajustes, já que são corrigidos com base em índices específicos, como o IGP-M, que fechou 2024 em 6,54%.

Campo Grande continua sendo uma das capitais mais acessíveis do país para locação, mas o ritmo de valorização do mercado local aponta para um cenário de maior competitividade e necessidade de planejamento para quem deseja alugar imóveis na região.