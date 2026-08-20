Aos 68 anos, ex-bancário troca rotina pela vida na estrada em uma Kombi

O ex-bancário pernambucano Esmerilo Melo, 68 anos, durante o 3º Retrocar MS / O Pantaneiro

Aos 68 anos, o ex-bancário pernambucano Esmerilo Melo trocou a rotina de horários e compromissos fixos pela liberdade de viver na estrada. Há cerca de dois anos, ele percorre o Brasil a bordo da Zeza, uma Kombi transformada em casa, que reúne objetos, lembranças e atividades que fazem parte de sua vida.

Conhecido como “Cowboy da Estrada”, Esmerilo esteve no 3º Retrocar MS, realizado no último fim de semana, na Praça do Papa, em Campo Grande. Para chegar ao evento, segundo ele, foram cerca de cinco meses de estrada.

“Vim aqui para esse evento maravilhoso, primeira vez que estou vindo para cá, fui bem recebido”, contou à reportagem de O Pantaneiro, que cobriu o evento na capital sul-mato-grossense.

A Zeza é a terceira experiência de Esmerilo com uma casa sobre rodas. No teto, uma placa solar ajuda na produção de energia. Dentro do veículo, ele leva bicicleta, prancha de surfe e materiais para o artesanato, além de objetos e adesivos deixados por pessoas que conheceu durante o caminho.

Artesanato e estrada

A mudança de vida não significou deixar o trabalho de lado. Esmerilo produz peças de macramê durante as viagens, muitas delas relacionadas ao universo dos vaqueiros e à identidade que construiu como “Cowboy da Estrada”.

A ligação com esse universo também aparece na decoração da Kombi, que ganhou o nome de “Rancho do Cowboy”. Antes de viver na estrada, Esmerilo foi vaqueiro e participou de vaquejadas. Ele também é motociclista e fundador do grupo Cowboys do Asfalto.

A relação com as motocicletas, conta o eventureiro, começou ainda em Recife, onde decidiu criar o grupo.

“Queria fundar um clube de motociclistas, a gente começou vendo em alguns clubes e não podia entrar por causa disso, daquilo, então fundei o Cowboy do Asfalto”.

Por sua vez, a Zeza acabou se tornando muito mais do que um meio de transporte. É casa, oficina, espaço de convivência e companheira de viagem. Ao lado dela, Esmerilo também conta com a companhia de um cachorro, que chama de seu “guarda”.

Próximo destino é o caminho

Sem um roteiro rígido, o viajante segue conhecendo cidades e deixando que a estrada defina os próximos passos. Atualmente, ele pretende descer em direção ao Paraguai e aproveitar para passar por municípios da região sul-mato-grossense, incluindo Bonito.

“Vou conhecer algumas cidades por aqui. Estou caminhando”.

A ideia de não ter um destino final fechado combina com a nova rotina escolhida pelo ex-bancário. A vida sobre rodas permite que trabalho, lazer e deslocamento aconteçam no mesmo espaço, enquanto os encontros pelo caminho passam a fazer parte da própria viagem.

Uma história que continua sobre rodas

Esmerilo encontrou na Kombi uma maneira de reunir diferentes fases da própria história. O passado ligado ao campo, a paixão pelas motocicletas, o artesanato e a vontade de conhecer novos lugares seguem juntos na Zeza.

Depois de chegar a Campo Grande para participar do Retrocar MS, ele agora continua a viagem em direção a novos destinos.

“Estou encantado, realmente é a primeira vez que vim para cá [Mato Grosso do Sul], então o pessoal está dando um apoio muito grande. Isso aí eu só tenho que agradecer”.

Entre uma cidade e outra, Esmerilo segue fazendo da estrada seu endereço e deixando que a próxima parada seja descoberta ao longo do caminho.

A galeria completa de fotos do 3º Retrocar MS pode ser conferida em O Pantaneiro. Vídeos exclusivos do evento também estão disponíveis nas redes sociais oficiais do site.

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

TikTok - @opantaneiro_oficial