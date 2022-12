Após 5h, adolescente que desapareceu próximo de córrego é encontrada

Equipe de resgate / (Foto: Kísie Ainoã/Campo Grande News)

O vizinho, de 58 anos, roçava a área quando escutou os gritos de socorro, a menina estava andando na beira do córrego. Ao site Campo Grande News, ele disse que a ajudou a atravessar as águas e a levou até a casa dele, cerca de quatro quilômetros do ponto ela sumiu.

A adolescente de 14 anos, que sumiu na tarde desta quarta-feira (28) próximo ao córrego Bálsamo, foi encontrada em uma casa de eventos na região do Jardim Canguru, em Campo Grande. Após 5h, ela foi localizada por um morador que a ouvir gritar às margens do córrego.

“Eu a peguei e levei em casa para ela tomar banho. Dei um short e uma blusa da minha esposa e trouxe ela aqui para o barracão. Liguei para o meu patrão e ele falou para eu chamar a polícia”, contou o trabalhador.

O rapaz relatou que menina pediu para não ser levada de volta para casa. "Falei para ela esperar a minha esposa chegar que nós conversamos, mas que mesmo ela não querendo chamaria a polícia". Pouco depois ele soube que procuraram a adolescente e avisou que conseguiu encontrá-la.

“Eu falei para ela voltar para casa porque a mãe e o pai dela estariam preocupados. Acalmei ela, passei a senha da internet. Ela ficou escutando música, mas disse que não queria voltar para casa mesmo”, disse.

A menina havia desaparecido por volta das 13h. Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar iniciaram as buscas com auxílio de drones e mergulhadores. Chovia no momento da procura e havia suspeita de que ela poderia ter caído na água.

O tenente Wellington Gomes disse ao site que encontraram o chinelo da menina no leito do córrego e decidiram seguir os rastros deixados nas margens. Eles então chegaram nos fundos do espaço de festas e o trabalhador avisou que ela estava lá. Ela foi levada para uma unidade de saúde.

O pai da menina, de 57 anos, ficou sabendo do sumiço da adolescente e então foram até o local. "Meu coração ficou muito apertado e comecei a pensar o pior quando chegamos e começou a chover. Quando vi o córrego, minha esperança sumiu e a ligação avisando que acharam ela foi como uma luz. Um alívio muito grande", afirmou o homem.