Após motorista desviar de capivara carro cai em barranco

Carro caído no córrego / Henrique Kawaminami/CAMPO GRANDE NEWS

Motorista perdeu o controle da direção ao desviar de uma capivara, na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, no Bairro Guanandi, em Campo Grande, e acabou caindo no barranco do córrego Anhanduí, na manhã desta terça-feira (21). Apesar do susto, ninguém se feriu.

O condutor do veículo, um motorista de aplicativo de 26 anos, contou que não estava de serviço, mas levava três amigos para casa no Fiat Idea. Ele seguia sentido Centro ao Bairro, quando na curva foi surpreendido por uma capivara. "Fui tentar desviar, perdi o controle e o carro caiu no barranco".

A única porta que não estava travada e dava para sair era a traseira do lado direito. "As duas meninas saíram primeiro, depois eu e o rapaz que estava na frente comigo pulamos no banco de trás e saímos", conta.

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito está no local. "Orientamos fazer o boletim de ocorrência on-line, para segurança dele", informou a polícia, complementando que o carro e o condutor estão com documentação regular. O veículo tem seguro.