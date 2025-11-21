Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:04

Luto

Artista Pedro Guilherme Garcia Góis morre aos 58 anos em Campo Grande

Ele passou mal na cozinha e foi encontrado pelo filho

Da redação

Publicado em 21/11/2025 às 08:59

Arquivo/ Campo Grande News

O artista plástico Pedro Guilherme Garcia Góis, de 58 anos, morreu por volta das 14h30 de quinta-feira (20) após sofrer um infarto fulminante em sua casa, no Bairro Parque dos Poderes, em Campo Grande. Ele passou mal na cozinha e foi encontrado pelo filho. O Samu confirmou a morte no local.

Conforme o portal Campo Grande News, familiares informaram que Pedro não tinha doenças prévias e usava apenas medicação para insônia. Horas antes, ele havia divulgado um curso previsto para o dia 26 deste mês.

Natural de Coxim, Pedro construiu carreira marcada pela presença de elementos pantaneiros, especialmente peixes, em pinturas, esculturas e murais. Entre suas obras mais conhecidas está “O Beijo”, de 2008, instalada no Lago do Amor, considerada referência cultural de Campo Grande.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul divulgou nota de pesar destacando a importância do artista para a produção cultural do Estado.

Não há, até o momento, informações sobre velório e sepultamento.

