Asfalto de ponte cede no Jardim Morenão e camionete fica presa em buraco

Camionete cai em buraco / Direto das Ruas

Na noite do último domingo (26), camionete Chevrolet S-10 preta caiu em buraco na Rua Rivaldi Albert, no Jardim Morenão, em Campo Grande. O trecho faz parte de ponte sobre o Córrego Bálsamo. O asfalto cedeu e o veículo caiu com a parte dianteira.

De acordo com o Campo Grande News, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e interditou o local. Nenhum dos quatro ocupantes do veículo ficou ferido.

Desde a manhã de domingo, chuvas têm sido registradas na Capital, mas se intensificaram por volta das 18h. Vários locais da cidade ficaram alagados, uma camionete Ford F-1000 ficou presa na Avenida Guaicurus e motoristas ficaram "ilhados" em diversos bairros.

Segundo a prefeitura, equipes da Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos) e Defesa Civil estão nas ruas desde o início das chuvas no final da tarde. O trabalho deve continuar pela manhã de segunda-feira para que os danos sejam solucionados.